Инспекции по труду начали пугать новыми правилами: пошли рассылки компаниям

А вы провели инструктажи по охране труда в связи с новыми правилами? Инспекции по труду рассылают предостережения о недопустимости нарушения правил охраны труда.

А именно — с 1 января вступили в силу новые правила, и в компаниях обязаны провести внеплановые инструктажи, вне зависимости от того, когда инструктировали в прошлый раз.

От региональной инспекции по труду в компанию прилетает такое вот письмо с предостережениями:

А вот само предостережение:

То есть, нарушения вроде и не обнаружено пока, просто присылают предостережение о недопустимости нарушения, а именно — не проведения обязательного инструктажа в связи с тем, что законодательство сменилось. И на три абзаца с упоминаниями различных законодательных актов, в том числе Конвенции МОТ №81, что работники должны проходить обучение и инструктаж.

Самый интересный момент, на наш взгляд:

В соответствии с пунктами 2.1.6 и 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29 (далее по тексту – Порядок), при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда работодатель обязан провести внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки

Так еще и штрафами пугают, по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП, штрафы должностным лицам от 15 до 20 тыс., ИП от 15 до 20 тыс., а вот юрлицам от 110 до 130 тыс. рублей.

Кроме того, во вложении мы прикрепили сообщение от региональной инспекции по труду о вступивших в силу правил по охране труда с начала года. Их там 40.