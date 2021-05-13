IT-компании с аудиторией более 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в России

IT-компании с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян могут обязать открывать представительства или филиалы в России. Таким образом власти хотят заставить их платить налоги на территории страны и заставить их соблюдать наше законодательство.

«К сожалению, многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства. При этом предьявить нарушителям претензии практически невозможно. IT-гиганты не имеют в России своих представительств и в лучшем случае — создают „дочки“, которые не несут никакой ответственности за действия и политику головных холдингов», — написал глава Комитета Госдумы по по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram-канале.

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Законопроект, который сейчас разрабатывается депутатами, обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность — в т.ч. в государственных и судебных инстанциях.

В качестве мер понуждения для IT-компаний предлагается:

информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении российского законодательства;

запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом;

запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса;

запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

Господин Хинштейн утверждает, что все эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей. И что во многих странах уже введены жесткие меры по «приземлению» международных компаний на своих территориях. В пример приводится Турция.

О разработке законопроекта стало известно в марте. Под новые требования могут попасть Google, Facebook, Booking, Amazon и другие сервисы.