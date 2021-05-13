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Имущество, полученное в безвозмездное пользование, учитывается при расчете налога на прибыль

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Рубрика Налог на прибыль
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Величина дохода от имущества, полученного в безвозмездное пользование, определяется исходя из рыночных цен на аренду аналогичного имущества.

Такой доход учитывается в составе внереализационных доходов в целях налогообложения прибыли в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ. Полученное по договору безвозмездного пользования имущество увеличивает базу при расчете налога на прибыль. Такое разъяснение было дано в Письме Минфина РФ от 19.04.2021 № 03-03-06/1/29310.

Величина дохода от имущества, полученного безвозмездно, определяется из рыночной цены аналогичного имущества в соответствии со ст. 105.3 НК РФ.

Она не может быть ниже, чем величина остаточной стоимости амортизируемого имущества согласно гл. 25 НК РФ или размер затрат на производство в отношении работ или услуг. Цена должна быть подтверждена документально или результатами независимой оценки.

Безвозмездное пользование вещью признается имущественным правом и к этой ситуации применяется тот же принцип, что и при получении имущества в собственность. Т.е. оценка величины дохода от пользования имуществом, полученным в безвозмездное пользование, происходит по рыночным ценам на аренду аналогичного имущества.

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