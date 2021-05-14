В транспортном налоге указаны «лишние» автомобили: как их убрать

Если в расчете транспортного налога были учтены автомобили, ранее снятые с учета, обратитесь в ГИБДД за сверкой информации с ФНС.

В редакцию поступает много писем о том, что делать, если ФНС в расчете транспортного налога указала снятые с регистрации автомобили. В этом случае первоначально надо обратиться в ФНС и уточнить правильность расчета.

Возможно, уведомление было направлено ошибочно, и перерасчет уже был произведен.

Если информация о снятии с учета не поступила из ГИБДД, то организации следует обратиться в ГИБДД за предоставлением списка транспортных средств, зарегистрированных на юрлицо. Полученный документ с перечнем автомобилей в собственности и с подписью руководителя ГИБДД представляется в ФНС. После этого налоговая служба должна произвести перерасчет.

Сверку информации с ФНС может произвести ГИБДД по письменному запросу организации.

Новое налоговое уведомление должно быть направлено в адрес организации не позднее чем за 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога.