Штрафовать работников нельзя: разъяснения Роструда

Работодатель не имеет права штрафовать сотрудников за трудовые нарушения.

За нарушения трудовой дисциплины работника можно привлечь только к дисциплинарным взысканиям. Такой ответ был опубликован на сайте Онлайнинспекция.рф.

Ст. 192 ТК предусматривается 3 вида дисциплинарных взысканий:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.

В соответствии с различными федеральными законами, уставами и положениями могут применяться и другие виды дисциплинарных взысканий:

строгий выговор;

понижение класса чина;

лишение права управления локомотивом;

другие.

Дополнительные дисциплинарные взыскания предусмотрены в 15 НПА, в том числе для судей, сотрудников Таможенной службы, МЧС и полиции, а также для работников железнодорожного транспорта.

Если сотрудник материально ответственный, то с него могут взыскать сумму причиненного ущерба, за исключением упущенной выгоды. С такими работниками отдельно заключается специальный договор о полной или частичной материальной ответственности. Перед взысканием работодатель должен создать комиссию и провести проверку.

Штрафовать сотрудников за нарушение трудовой дисциплины или невыполнение приказа работодателя нельзя.