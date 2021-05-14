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Штрафовать работников нельзя: разъяснения Роструда

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель не имеет права штрафовать сотрудников за трудовые нарушения.

За нарушения трудовой дисциплины работника можно привлечь только к дисциплинарным взысканиям. Такой ответ был опубликован на сайте Онлайнинспекция.рф.

Ст. 192 ТК предусматривается 3 вида дисциплинарных взысканий:

  • замечание;
  • выговор;
  • увольнение по соответствующим основаниям.

В соответствии с различными федеральными законами, уставами и положениями могут применяться и другие виды дисциплинарных взысканий:

  • строгий выговор;
  • понижение класса чина;
  • лишение права управления локомотивом;
  • другие.

Дополнительные дисциплинарные взыскания предусмотрены в 15 НПА, в том числе для судей, сотрудников Таможенной службы, МЧС и полиции, а также для работников железнодорожного транспорта.

Если сотрудник материально ответственный, то с него могут взыскать сумму причиненного ущерба, за исключением упущенной выгоды. С такими работниками отдельно заключается специальный договор о полной или частичной материальной ответственности. Перед взысканием работодатель должен создать комиссию и провести проверку.

Штрафовать сотрудников за нарушение трудовой дисциплины или невыполнение приказа работодателя нельзя.

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