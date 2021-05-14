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Прием подростков на работу предложили упростить. Для развития семейного бизнеса

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Рубрика Экономика России
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Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева предложила упростить правила приема подростков на работу. По ее мнению, это ускорит развитие семейного бизнеса.

«От предпринимательского сообщества есть запрос на упрощение законодательства в сфере труда и охраны. Бизнесу должно быть выгодно брать на работу несовершеннолетних... Предложения, которые высказывают бизнес-сообщества, вошли в итоговый доклад для мэра Москвы, и уже мы их обсудили с предпринимательским сообществом столицы», — сообщила Минеева.

Она уточнила, что бизнес предлагает увеличить продолжительность трудового времени для подростков, по согласованию с несовершеннолетним и его родителями разрешить подросткам работать в ночное время, выходные и праздничные дни.

Бизнес, по словам Минеевой, также предлагает признавать подростка полностью дееспособным до 18 лет, если он занимается предпринимательством.

«Реализация всех этих инициатив ускорит развитие и усилит эффективность семейного бизнеса», — подчеркнула омбудсмен.

По материалам «РИА Новости».

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