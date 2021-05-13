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Дерипаска ответил на слова Мишустина о жадности российских бизнесменов

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Рубрика Экономика России
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Бизнес готов обсуждать условия сотрудничества, но ждет создания условий для развития бизнеса. Так ответил Дерипаска на слова Мишустина о жадности российского бизнеса.

На заседании 12 мая Мишустин отметил, что рост цен на продукты зависит от «жадности отдельных производителей и торговых сетей». Он также озвучил, что в России может быть введена прогрессивная ставка по налогу на прибыль и контроль за выводом в офшоры.

В отношении вывода и использовании денег бизнесменами высказался Олег Дерипаска:

«Такая интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью... Дело не в щедрости или в жадности... Долговой рынок отсутствует...

Банкам выгоднее нас обложить обеспечительными мерами и ковенантами до трусов...

Я не говорю, что надо терзать банки, давайте создадим альтернативу», — сказал он.

Цитата по Forbes.

Олег Дерипаска — российский миллиардер, основатель компании «Базовый элемент», совладелец En и «Русала».

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