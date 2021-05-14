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По ККТ создадут отдельные инспекции к концу августа?

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Рубрика Новости ФНС
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Налоговики обсуждают в соцсетях внутреннюю информацию о том, что в инспекциях убирают отделы оперативного контроля, и о создании отдельных инспекций по ККТ.

«Кто в курсе, информация прошла, что в инспекциях убирают отделы оперативного контроля, и что до конца августа 2021 буду создавать отдельные ИФНС именно по ККТ? Может, у кого проскакивала подобная информация, поделитесь».

В комментариях пишут, что сначала объединят с отделом выездных проверок.

«Но сначала объединяют с отделом выездных проверок».

Про отдел выездных подтверждает другой комментатор:

«Да, с 1 июля это отдел выездных проверок, в составе отдела оперативный сектор. В последующем это специализированные инспекции, где они будут, я не знаю».

А у кого-то уже давно все так.

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В 23-м регионе, пишут, уже уведомления вручили.

У кого-то реорганизация будет, но отдел оперативного остается.

«У нас обычная инспекция, реорганизация с 1 августа, отдел оперативного контроля остается».

А у кого-то и не было такого:

«У нас вообще не было такого отдела никогда. Есть отдел выездных проверок, у них же ККТ».

Вот еще про 52 регион пишут:

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Кто-то смеется, что это утка.

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По всей ветке кто-то в комментариях подытожил: «а вы друзья как ни садитесь...».

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