По ККТ создадут отдельные инспекции к концу августа?

Налоговики обсуждают в соцсетях внутреннюю информацию о том, что в инспекциях убирают отделы оперативного контроля, и о создании отдельных инспекций по ККТ.
«Кто в курсе, информация прошла, что в инспекциях убирают отделы оперативного контроля, и что до конца августа 2021 буду создавать отдельные ИФНС именно по ККТ? Может, у кого проскакивала подобная информация, поделитесь».
В комментариях пишут, что сначала объединят с отделом выездных проверок.
«Но сначала объединяют с отделом выездных проверок».
Про отдел выездных подтверждает другой комментатор:
«Да, с 1 июля это отдел выездных проверок, в составе отдела оперативный сектор. В последующем это специализированные инспекции, где они будут, я не знаю».
А у кого-то уже давно все так.
В 23-м регионе, пишут, уже уведомления вручили.
У кого-то реорганизация будет, но отдел оперативного остается.
«У нас обычная инспекция, реорганизация с 1 августа, отдел оперативного контроля остается».
А у кого-то и не было такого:
«У нас вообще не было такого отдела никогда. Есть отдел выездных проверок, у них же ККТ».
Вот еще про 52 регион пишут:
Кто-то смеется, что это утка.
По всей ветке кто-то в комментариях подытожил: «а вы друзья как ни садитесь...».
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