Утвердят правила возмещения из ФСС расходов на допвыходные родителям детей-инвалидов

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства «О порядке возмещения территориальным органом ФСС расходов страхователю на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю)».

Новые правила заработают с 2022 года.

Для возмещения вышеназванных расходов страхователь представляет в ФСС:

заявление по форме, утверждаемой ФСС;

удостоверенную в установленном порядке копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

В течение 10 дней после получения документов ФСС принимает решение о возмещении. Еще через 2 дня перечисляет средства на расчетный счет работодателя.