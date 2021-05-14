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Утвердят правила возмещения из ФСС расходов на допвыходные родителям детей-инвалидов

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Рубрика Детские пособия
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На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства «О порядке возмещения территориальным органом ФСС расходов страхователю на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю)».

Новые правила заработают с 2022 года.

Для возмещения вышеназванных расходов страхователь представляет в ФСС:

  • заявление по форме, утверждаемой ФСС;
  • удостоверенную в установленном порядке копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

В течение 10 дней после получения документов ФСС принимает решение о возмещении. Еще через 2 дня перечисляет средства на расчетный счет работодателя.

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