ИП на ПСН не учитывает физлиц на НПД при расчете численности

Минфин причислил самозанятых исполнителей к наемным работникам и пояснил, что в численность персонала они не входят.

ИП на ПСН вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам ГПХ.

При этом средняя численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам деятельности в рамках ПСН.

Между тем ИП на ПСН вправе привлекать по договору ГПХ помощников, применяющих НПД (самозанятых).

Эти люди не будут учитываться в численности для лимита по ПСН, сообщает Минфин в письме № 03-11-11/29573 от 20.04.2021.

Добавим, что в этом письме Минфин именует самозанятых наемными работниками ИП, хотя это понятие из трудового законодательства, а маскировка трудовых отношений под гражданско-правовые незаконна.

Вот прямая цитата из письма:

ИП — налогоплательщик ПСН, использующий труд наемных работников , применяющих НПД, с которыми заключены договоры ГПХ, при определении средней численности наемных работников за налоговый период в целях соблюдения ограничения, установленного пунктом 5 статьи 346.43 НК, не должен учитывать таких работников.