Уточнят порядок учета расходов на модернизацию полностью самортизированных ОС

В связи с противоречивой арбитражной практикой в части учета расходов по осуществлению работ, связанных с реконструкцией (модернизацией) объекта основного средства по окончании срока полезного использования, будет уточнен порядок учета подобных расходов.

В Госдуму внесен соответствующий правительственный законопроект № 1170972-7.

Норма НК Сейчас Будет потом абзац первый пункта 2 статьи 257 НК Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям независимо от размера остаточной стоимости основных средств. абзац третий пункта 1 статьи 258 НК Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств срок его полезного использования не увеличился, налогоплательщик при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования. Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств срок его полезного использования не увеличился, налогоплательщик применяет норму амортизации, определенную исходя из срока полезного использования, первоначально установленного для этого объекта основных средств.

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Независимо от окончания срока полезного использования начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта амортизируемого имущества либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.

Напомним, ранее Минфин многократно разъяснял, что при модернизации самортизированного ОС нужно возобновлять амортизацию. Например, недавно вышло письмо от 19.04.2021 № 03-03-06/1/29206 на эту тему.