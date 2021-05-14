ФНС может взыскать недоимку по НДФЛ с организации

Организация за свой счет уплачивает НДФЛ за сотрудника при неполном удержании налога. Взыскание доначислений производится после проведения налоговой проверки.

Об этом напоминает ФНС в своем письме от 23.04.2021 № БС-4-11/5630@. По выплатам физлицам, произведенным с начала 2020 года, налоговые органы взыскивают недоимки по НДФЛ за счет организации. Причем уплаченный по результатам проверки налог, не является доходом человека.

НДФЛ по недоимке не отражается в формах:

2-НДФЛ: в сведениях о доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет;

6-НДФЛ: в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

При неудержании НДФЛ по ставке 15% в I квартале 2021 года с организаций не будет взыскиваться доначисление при условии, что она самостоятельно перечислит налог в бюджет до 01.07.2021.

НДФЛ по ставке 15% уплачивается с дохода, превышающего 5 млн руб.