Новые сотрудники не хотят электронные трудовые книжки. Но придется смириться

С 2021 года, как известно, новые бумажные трудовые книжки не заводятся. Исключение — дубликат.

Однако не все граждане, доселе не имевшие бумажных трудовых, рады электронному варианту.

Читательница нашего форума как раз столкнулась с такой ситуацией.

Устраиваться на работу пришли новые сотрудники, у которых нет российских трудовых книжек, так как ранее они работали заграницей. Один из них — из Беларуси.

Электронные трудовые новые сотрудники не хотят. Что делать?

Бухгалтер рассматривала вариант оформления бумажного дубликата.

Однако участники обсуждения отмечают, что в данном случае необходимо ограничиться заведением ЭТК.

Хотят сотрудники этого или нет, не имеет значения. Закон есть закон.

Напомним, что иностранцам должна заводиться трудовая книжка российского образца. Об этом, в частности, сообщает Роструд в письме № ПГ/13372-6-1 от 20.01.2014.

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Там говорится, что трудовая книжка белорусского образца не соответствует форме, признаваемой на территории РФ, поэтому работодатель должен завести на указанного работника новую трудовую книжку. При этом никаких записей об общем (непрерывном) трудовом стаже данного работника на территории Беларуси в соответствии с трудовой книжкой белорусского образца в трудовую книжку российского образца не производится.

Однако раз в 2021 году новые бумажные трудовые уже не оформляются, то остается только ЭТК.

А вы уже трудоустраивали новых работников, не имеющих бумажных трудовых?

Обсуждение происходит в теме «Трудовая книжка в 2021г».