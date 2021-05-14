Приехал в банк забрать карту – вызвали группу захвата

Человек хотел получить банковскую карту по доверенности. Сотрудник банка отказался, из-за чего возник спор. Мужчина начал защищать свои права, но его приняли за агрессивного и вызвали группу захвата. Все закончилось без происшествий, но карту так и не выдали.

На сайте Банки.ру был опубликован интересный отзыв по МИнб.

Отзыв проходит проверку, однако банк уже ответил.

Мужчина пришел забирать карту за мать по доверенности. По его словам, эту доверенность сотрудники банка уже принимали раньше. Но в этот раз операционист отказался выдавать карту и принимать заявление об отказе от рекламных рассылок и звонков. Основание отказа — новые правила банка. Пообщаться с руководителем офиса не получилось, так как его рабочий день закончился.

Принимать заявление о срочной выдаче карты операционист отказался, из-за чего автор отзыва включил видеосъемку. Охранник и другие работники банка начали объяснять клиенту, что банк — это режимный объект, съемка в котором запрещена. Мужчина с этим не согласился.

Но спор зашел дальше.

«После произошло совершенно неожиданное. Сотрудники банка нажали тревожную кнопку с целью вызова группы захвата, о чем мне не преминули сообщить. Она прибыла минут через 15. Группа состояла из одного достаточно доброжелательно настроенного сотрудника, который сразу разобрался в ситуации и разъяснил сотрудникам банка, что я могу снимать в их помещении абсолютно все, что мне заблагорассудится», — разъяснил автор отзыва konst2003

Кроме этого, автор отзыва утверждает, что ему начали угрожать:

«Сотрудник, который находился на рабочем месте без бейджа, отказался представиться, начал угрожать еще и вызовом полиции. Я подозреваю, что это и был руководитель офиса», — рассказывает konst2003.

Спорная ситуация закончилась тем, что у мужчины все же приняли заявление о выдаче карты. Но саму карту так и не отдали, потому что никто не мог проверить подлинность доверенности и личности.

Из ответа банка следует, что операционисты действовали в соответствии с правилами банка. Вызов группы захвата — следствие угроз и оскорблений со стороны автора отзыва.