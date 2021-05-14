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Договор физлица с иностранцем: какие могут всплыть проблемы

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Рубрика Общество. Люди. События
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Гражданин РФ, не ИП, хочет заключить договор с гражданином Таджикистана, строительство дома. Какие есть трудности и подводные камни? И стоит ли заморачиваться с привлечением к работе иностранца?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Я — просто человек, не ИП. Хочу, чтобы такой же обычный человек из Таджикистана помог мне построить дом. Отношения хочу оформить через договор.

Вопрос: какой договор заключить? Какие налоги нужно платить мне? И какие налоги в России нужно платить ему?».

В комментариях сразу же предостерегли об особенностях оплаты иностранцам.

«Если официально, то платить нельзя наличкой. Недавно случай был: продали квартиру иностранцу за наличку, оштрафовали на 75% от суммы продажи. Вероятно, по услугам так же».

Если договор официальный, то нужно миграционную службу уведомить (ГУВМ МВД).

«Про миграционную службу не забудьте и все связанные с ней оформления. Штрафы там умопомрачительные».

Кроме того, напомнилои о разрешении на работу или патенте.

А кто-то выразили недоумение, зачем морочиться с иностранцем, неужели нет в нашщей строне мастеров?

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