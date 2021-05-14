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Расходы на ПЦР-тесты отпускникам предлагают компенсировать за счет бюджета

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Рубрика Права потребителей
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Туристам, прибывающим из-за рубежа, предложили компенсировать расходы на два теста на COVID-19. Союз потребителей предложил использовать для этого бюджетные средства.

С 1 мая граждане обязаны сдавать два теста ПЦР в течение пяти дней, если прибывают в Россию из-за границы.

В региональных поликлиниках люди сталкиваются с серьезными сложностями и вынуждены сдавать анализы за свои средства, указывается в письме руководителя организации Петра Шелища главе правительства Михаилу Мишустину.

Союз потребителей отметил, что в рамках программы ОМС тесты ПЦР проводят по назначению врача. Но на практике это не всегда возможно. Жители регионов не успевают уложиться в необходимые сроки и сдать анализы бесплатно. Поэтому вернувшимся из отпусков людям придется дважды обращаться в частные компании, где одно исследование стоит в среднем 3 тыс. рублей. Для семьи с двумя детьми затраты составят 24 тыс. рублей, подсчитали в союзе. После отпуска для некоторых граждан такая сумма может быть непосильной, а значит, часть из них попытаются уклониться от проведения необходимых анализов.

Поэтому союз попросил правительство рассмотреть возможность проведения тестов за счет бюджетных средств. Проблему можно решить двумя путями: если Минздрав предоставит бесплатные лаборатории гражданам плюс установит стандартную стоимость анализа, в пределах которой и можно будет получить компенсацию.

По материалам газеты «Известия».
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