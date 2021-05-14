Самозанятым могут дать право на оплату больничных листов

Минэкономразвития предложило сделать единый подход к добровольному социальному страхованию для самозанятых и ИП.

Напомним, сейчас вступить в добровольные правоотношения с ФСС и «купить» таким образом себе право на больничные и декретные могут только ИП. Самозанятые физлица такого права не имеют. Об этом сообщает ФСС в письме от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346.

Более того, недавно Минтруд высказался против того, чтобы наделить их этим правом. Там пояснили, что ФСС и так несет потери от страхования ИП, так как платит им больше, чем получает от них взносов.

Между тем замглавы МЭР Татьяна Илюшникова заявила:

«Реализация проекта поможет защитить самозанятых и сформировать систему социальной поддержки для них, которая включает оплату больничных листов, пособий по беременности и родам и других. На мой взгляд, в этом режиме самозанятый предприниматель должен иметь возможность выбирать как государственную систему социального страхования, так и независимую частную или вообще отказаться от участия в программе, но тогда он должен осознавать, что у него не будет официальной возможности на выплаты больничных, декретных и так далее. Это основной страховой принцип — выплаты есть, когда есть взносы».

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