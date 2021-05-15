ПФР не учтет оплату штрафа, если за гендира оплатит компания

Гендир самостоятельно оплачивает штраф за пропуск сдачи СЗВ-М. Если оплату произведет компания, то деньги придется возвращать из ПФР через заявление.
Пропуск срока сдачи СЗВ-М грозит директору административным штрафом в размере от 300 до 500 руб. Причем он начисляется по номеру СНИЛС.
Штраф может оплатить только то лицо, которое привлекли к административной ответственности, согласно ст. 32.2 КоАП.
Если оплату произведет компания, данная сумма не будет зачтена в счет погашения штрафа. Для возврата уплаченной суммы надо обратиться в ПФР с заявлением о возврате излишне уплаченных сумм.