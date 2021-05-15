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ПФР не учтет оплату штрафа, если за гендира оплатит компания

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Гендир самостоятельно оплачивает штраф за пропуск сдачи СЗВ-М. Если оплату произведет компания, то деньги придется возвращать из ПФР через заявление.

Пропуск срока сдачи СЗВ-М грозит директору административным штрафом в размере от 300 до 500 руб. Причем он начисляется по номеру СНИЛС.

Штраф может оплатить только то лицо, которое привлекли к административной ответственности, согласно ст. 32.2 КоАП.

Если оплату произведет компания, данная сумма не будет зачтена в счет погашения штрафа. Для возврата уплаченной суммы надо обратиться в ПФР с заявлением о возврате излишне уплаченных сумм.

 

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