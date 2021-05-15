Указание предельных сроков поставки и оплаты по госконтакту стало обязательным

В госконтрактах обязательно указываются предельные сроки приемки товаров, работ или услуг и сроки их оплаты.
Максимальный срок оплаты – не более 10 рабочих дней после даты подписания акта выполненных работ, услуг или приемки товаров.
Исключения предусмотрены в двух случаях:
- госконтракт обеспечивает нужды обороны и безопасности государства;
- дата поставки по госконтракту или по его отдельному этапу назначена на декабрь.
Нововведение касаются всех госконтрактов, размещенных в ЕИС после 14.05.2021.