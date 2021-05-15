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Указание предельных сроков поставки и оплаты по госконтакту стало обязательным

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В госконтрактах обязательно указываются предельные сроки приемки товаров, работ или услуг и сроки их оплаты.

Максимальный срок оплаты – не более 10 рабочих дней после даты подписания акта выполненных работ, услуг или приемки товаров.

Исключения предусмотрены в двух случаях:

  • госконтракт обеспечивает нужды обороны и безопасности государства;
  • дата поставки по госконтракту или по его отдельному этапу назначена на декабрь.

Нововведение касаются всех госконтрактов, размещенных в ЕИС после 14.05.2021.

 

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