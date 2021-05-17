Использование графического планшета при подписании договора и закрывающих документов: можно ли

Использовать подпись, сделанную при помощи графического планшета, для подписания договора и закрывающих документов можно. Однако такой способ подписания приведет к спорам с ФНС.

П. 2 ст. 160 ГК разрешает использовать аналоги собственноручных подписей при совершении сделок. Однако прямого разрешения на использование графического планшета при подписании договора или закрывающих документов нет. Способы подписания определяются по соглашению сторон.

П. 6 Рекомендации по заключению договоров в электронной форме разрешает использовать графические планшеты для формирования факсимиле.

Данная рекомендация составлена для подписания банковских договоров, но в совокупности с п.2 ст. 160 ГК может использоваться и для других сфер.

Факсимильная подпись и другие аналоги приравниваются к собственноручной, если ранее было заключено соглашение об использовании факсимиле, подписанное "живыми" подписями.

Если планшет дополнительно фиксирует биометрические показатели, например наклон, скорость и нажим стилусом, то это будет плюсом. При возникновении спорных ситуаций можно настаивать на приравнивании подписи, сделанной при помощи графического планшета, к простой электронной подписи.

Судебная практика по данному вопросу неоднородна. Некоторые суды приравнивают такие документы к подписанным собственноручно, а другие отмечают, что письменная форма договора в данном случае не соблюдена.