Водительские права в качестве удостоверения личности для финуслуг не разрешат

Росфинмониторинг и ЦБ выступили против использования водительских прав для получения финансовых услуг.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на позицию Росфинмониторинга в отношении инициативы Национального совета финансового рынка (НСФР) и инновационного фонда «Сколково» о предложении расширить состав документов, удостоверяющих личность гражданина при проведении финансовых операций.

Авторы идеи считают нужным включить туда водительское удостоверение. Как уточняет издание, поправки были внесены в Госдуму в феврале 2021 года, на данный момент они уже одобрены в первом чтении.

Росфинмониторинг считает, что использование водительских прав возможно лишь при упрощенной идентификации в качестве дополнительного документа, подтверждающего личность клиента. Как уточнили изданию в пресс-службе ведомства, в водительском удостоверении содержатся не все сведения, необходимые для идентификации.

«В связи с чем оно не может полноценно заменить один из документов, удостоверяющих личность», — пояснили в ведомстве.

По мнению ЦБ, водительское удостоверение не относится к документам, удостоверяющим личность, а является лишь подтверждением права на управление транспортом.

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