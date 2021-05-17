👍 Порядок ведения кабинета онлайн-касс поменяют

ФНС обновит порядок ведения кабинета контрольно-кассовой техники. Он заменит действующий в настоящее время документ, утверждённый Приказом ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/232@.
Вот что будет в обновленном приказе:
- перечень документов (информации, сведений) в электронной форме, размещаемых налоговыми органами в кабинете контрольно-кассовой техники;
- перечень документов (информации, сведений) в электронной форме, передаваемых организациями и индивидуальными предпринимателями в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники;
- порядок доступа организаций и индивидуальных предпринимателей к кабинету контрольно-кассовой техники;
- перечень документов (информации, сведений) в электронной форме, передаваемых операторами фискальных данных (соискателями разрешения на обработку фискальных данных), экспертными организациями, а также изготовителями контрольно-кассовой техники и (или) фискальных накопителей;
- порядок передачи документов (информации, сведений) в электронной форме в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники.
Новый приказ должен вступить в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года.