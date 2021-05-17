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👍 Порядок ведения кабинета онлайн-касс поменяют

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Рубрика Онлайн-кассы
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ФНС обновит порядок ведения кабинета контрольно-кассовой техники. Он заменит действующий в настоящее время документ, утверждённый Приказом ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/232@.

Вот что будет в обновленном приказе:

  • перечень документов (информации, сведений) в электронной форме, размещаемых налоговыми органами в кабинете контрольно-кассовой техники;
  • перечень документов (информации, сведений) в электронной форме, передаваемых организациями и индивидуальными предпринимателями в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники;
  • порядок доступа организаций и индивидуальных предпринимателей к кабинету контрольно-кассовой техники;
  • перечень документов (информации, сведений) в электронной форме, передаваемых операторами фискальных данных (соискателями разрешения на обработку фискальных данных), экспертными организациями, а также изготовителями контрольно-кассовой техники и (или) фискальных накопителей;
  • порядок передачи документов (информации, сведений) в электронной форме в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники.

Новый приказ должен вступить в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года.

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