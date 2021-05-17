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Банки разрешат снимать деньги с чужой карты

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Рубрика Банковские карты
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Со следующего года банки массово начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты. В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код.

Сервис по снятию наличных в банкомате третьими лицами в 2022 году запустят «Открытие», УБРиР и СКБ-банк, выяснили «Известия». ВТБ планирует начать тестирование этой функции.

Подобный способ внесения и снятия наличных существенно расширит функционал банкоматов и позволит ими пользоваться людям, которые не только не взяли с собой карты, но и вообще могут не быть клиентами банка, пояснил представитель банка.

Но растут риски мошенничества, например возможен перехват кода, предупреждают эксперты. По их мнению, надо ввести ограничения по лимитам сумм и дополнительные способы подтверждения операций.

Сейчас подобная система есть только у «Тинькофф». Клиенты финансовой организации могут внутри приложения сгенерировать QR-код и переслать его родственнику, другу или любому другому человеку. В месяц через сервис совершается примерно 40 тыс. операций на сумму около 3,5 млрд рублей, рассказали в пресс-службе «Тинькофф». При этом в банкоматах стоит лимит по снятию наличных по QR-коду: не более 150 тыс. рублей за одну операцию.

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