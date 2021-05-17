📃 Ритейлы, детские лагеря и другие компании обязаны применять новые СанПиН

Новые санитарные правила и нормативы применяются организациями с 2021 года. Роспотребнадзор опубликовал наглядные презентации, которые можно применять как чек-листы для проверки соответствия деятельности с СанПиН.
На сайте Роспотреднадзора представлены новые СанПиН в виде таблиц, схем и картинок в отношении:
- требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта;
- продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг;
- санитарной безопасности к условиям деятельности ритейлов и рынков, реализующих пищевую продукцию;
- организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления, а также питания детей и молодежи;
- санитарной безопасности воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- пищевой безопасности;
- санитарной безопасности коммунальных услуг;
- санитарной безопасности медицинских и аптечных организаций.
Данные презентации можно распечатать и использовать как наглядные пособия в деятельности, а также использовать как чек-листы для проверки.