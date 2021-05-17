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📃 Ритейлы, детские лагеря и другие компании обязаны применять новые СанПиН

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Рубрика Проверки
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Новые санитарные правила и нормативы применяются организациями с 2021 года. Роспотребнадзор опубликовал наглядные презентации, которые можно применять как чек-листы для проверки соответствия деятельности с СанПиН.

На сайте Роспотреднадзора представлены новые СанПиН в виде таблиц, схем и картинок в отношении:

  • требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта;
  • продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг;
  • санитарной безопасности к условиям деятельности ритейлов и рынков, реализующих пищевую продукцию;
  • организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления, а также питания детей и молодежи;
  • санитарной безопасности воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
  • пищевой безопасности;
  • санитарной безопасности коммунальных услуг;
  • санитарной безопасности  медицинских и аптечных организаций.

Данные презентации можно распечатать и использовать как наглядные пособия в деятельности, а также использовать как чек-листы для проверки.

 

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