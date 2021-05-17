При электронной сдаче 3-НДФЛ оригинал справки на лечение не нужен

ФНС пояснила, что не во всех случаях оформления социального вычета на лечение нужен оригинал справки.

Если декларация сдается на бумаге, то для получения социального по расходам на лечение необходимо предоставить в ИФНС оригинал справки, выданной медицинской организацией.

Но если декларация электронная, справка тоже может быть электронной.

К такому выводу пришла ФНС при рассмотрении жалобы.

Инспекция отказала налогоплательщику в вычете, потому что он не представил оригинал справки об оплате медицинских услуг.

Налогоплательщик с отказом не согласился и обратился с жалобой в ФНС. Он указал, что требование о представлении оригинала справки распространяется на случай представления декларации на бумаге, а не в электронной форме.

Также налогоплательщик отметил, что в решении об отказе инспекция не указала причины необходимости ознакомления с оригиналами документов.

ФНС удовлетворила жалобу налогоплательщика, поскольку претензии к достоверности представленных документов у инспекции отсутствовали.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у налогоплательщиков иногда при сдаче 3-НДФЛ через Личный кабинет на сайте ФНС пропадают прикрепленные к ней документы. В этом случае налоговики отказывают в вычет из-за отсутствия документов, хотя документы были, но странным образом куда-то исчезли.