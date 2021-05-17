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При электронной сдаче 3-НДФЛ оригинал справки на лечение не нужен

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Рубрика 3-НДФЛ
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ФНС пояснила, что не во всех случаях оформления социального вычета на лечение нужен оригинал справки.

Если декларация сдается на бумаге, то для получения социального по расходам на лечение необходимо предоставить в ИФНС оригинал справки, выданной медицинской организацией.

Но если декларация электронная, справка тоже может быть электронной.

К такому выводу пришла ФНС при рассмотрении жалобы.

Инспекция отказала налогоплательщику в вычете, потому что он не представил оригинал справки об оплате медицинских услуг.

Налогоплательщик с отказом не согласился и обратился с жалобой в ФНС. Он указал, что требование о представлении оригинала справки распространяется на случай представления декларации на бумаге, а не в электронной форме.

Также налогоплательщик отметил, что в решении об отказе инспекция не указала причины необходимости ознакомления с оригиналами документов.

ФНС удовлетворила жалобу налогоплательщика, поскольку претензии к достоверности представленных документов у инспекции отсутствовали.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у налогоплательщиков иногда при сдаче 3-НДФЛ через Личный кабинет на сайте ФНС пропадают прикрепленные к ней документы. В этом случае налоговики отказывают в вычет из-за отсутствия документов, хотя документы были, но странным образом куда-то исчезли.

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