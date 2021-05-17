Контрагент с массовым руководителем: риски для предприятия

Если руководитель контрагента признан массовым учредителем, то у организации могут затребовать документы при встречной налоговой проверке. Главное удостовериться, что данный контрагент не является фирмой-однодневкой.

ФНС с 2016 года тщательно отслеживают массовых учредителей и периодически проверяют организации такого учредителя на наличие фирм-однодневок.

Проверить контрагента можно при помощи сервиса Прозрачный бизнес на сайте ФНС.

Признак массового руководителя или учредителя не является фактом недобросовестности контрагента. Но такую фирму следует тщательно проверить перед заключением договора.

Если компанию с массовым руководителем признают фирмой-однодневной, то сделку с такой организаций могут признать необоснованной. В связи с этим доначислить налоги.

Массовый учредитель – человек, на которого зарегистрировано более 5 организаций.

Например, владелец большинства акций ПАО «Банк УРАЛСИБ» Людмила Коган числится в списках массовых учредителей с июля 2020 года и руководитель ООО «Спецнефтепродукт» Андрей Чанов с июля 2019 года.

Например, владелец большинства акций ПАО «Банк УРАЛСИБ» Людмила Коган числится в списках массовых учредителей с июля 2020 года и руководитель ООО «Спецнефтепродукт» Андрей Чанов с июля 2019 года.