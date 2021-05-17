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Объем закупок у субъектов МСП вырастет с 20 % до 30 %

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Рубрика Госзакупки
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Расширят доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к закупкам государственных компаний и корпораций.

Сегодня Минфин опубликовал соответствующий проект поправок в 223-ФЗ.

В частности, проектом предлагается:

1) увеличить минимальную обязательную долю закупок у субъектов МСП с 20 до 30 % от годового объема закупок заказчиков;

2) увеличить количество заказчиков, которые обязаны достигать эту минимальную долю закупок. Так, предлагается распространить обязательство на всех заказчиков по 223-ФЗ (вместо отдельных категорий заказчиков, как это предусмотрено в настоящее время);

3) внедрить электронный документооборот через ЕИС в сфере закупок между Корпорацией МСП и заказчиками, в отношении которых Корпорация МСП осуществляет процедуры оценки и мониторинга соответствия установленной минимальной доле закупок у субъектов МСП.

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