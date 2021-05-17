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Продлен срок блокировки счета при несдаче отчетности

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Рубрика НК РФ
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Если компания не сдала отчетность, то ФНС заблокирует счет только через 20 дней. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2021 года.

Также налоговики будут вправе уведомлять организации и ИП о предстоящей блокировке счета из-за несвоевременного представления отчетности.

Срок уведомления – не позднее чем в течение 14 рабочих дней до даты принятия данного решения.

Сейчас ФНС имеет право заблокировать счет компании, если отчетность не сдана в течение 10 дней после истечения установленного срока представления такой декларации. Налоговики не обязаны повещать о предстоящей блокировке счета из-за несвоевременного представления декларации.

 

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