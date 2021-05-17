👔 30 % переодеваются в приличное на удаленке для онлайн-совещаний

Большинство работников не придает значения дресс-коду при работе из дома на удаленке. Но в то же время люди отмечают, что переговоры в режиме онлайн приятнее вести, когда коллега по ту сторону экрана в деловой одежде.

Соответствующий опрос прошел на портале Роструда «Работа в России».

45 % респондентов заявили, что им неважно как быть одетым на удаленке, работая из дома. Главное, по их мнению, это результат работы. Примерно каждый третий (30 %), работая из дома, считает необходимым соблюдать дресс-код только в случае, если это потребует руководство. При этом четверть опрошенных (25 %) считают, что деловая одежда дисциплинирует.

77 % респондентов заявили, что во время онлайн переговоров хотели бы видеть собеседника в деловой одежде, так как это говорит о том, что коллега готовился к встрече.

Говоря о предпочтениях в стиле одежды на удаленке, 56 % респондентов выберет повседневный стиль. 14 %, подключаясь по видеосвязи с коллегами или партнерами, не станет переодеваться и останется в одежде, в которой ходит дома. А треть (30 %) предпочтет деловой стиль.