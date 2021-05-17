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Последствия перевода на электронную трудовую книжку без согласия работника

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Рубрика Трудовые отношения
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Без наличия письменного согласия на перевод работника на электронную трудовую книжку действия работодателя могут быть признаны неправомерными.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.ру одной работницей. Работодатель без ее согласия перевел сотрудницу на электронную трудовую книжку. Ей стало об этом известно только11 мая.

Роструд отметил, что работодатель нарушил нормы трудового законодательства. Для обжалования действий работодателя автору вопроса необходимо с жалобой в один из следующих органов:

  • комиссию по трудовым спорам, если она создана на предприятии;
  • трудинспекцию;
  • прокуратуру;
  • суд.

Если сотрудница не подавала заявление о переходе на электронную трудовую книжку, то суд признает действие работодателя незаконным. Судебной практики по вопросам возможности возобновления ведения трудовой книжки на бумажном носителе пока нет.

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