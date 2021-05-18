🔭 Банковские счета подростков попадут под полный «родительский контроль»

ЦБ рассматривает возможность введения «родительского контроля» банковских счетов несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

ОНФ обратился к ЦБ с просьбой ввести полный родительский контроль банковских счетов подростков. Планируют запретить подросткам открывать счета без письменного разрешения родителей и выдавать всю информацию по счету родителям несовершеннолетнего.

В настоящее время многие банки открывают счета для подростков от 14 лет при предъявлении паспорта. Информация по счетам открывается только несовершеннолетним. Родителям отказывают, ссылаясь на банковскую тайну. Об этом сообщают Известия.

Для защиты подростков от мошенничества ОНФ предложил ввести полный «родительский контроль» счетов подростков. Так как до 18 лет подросток считается частично дееспособным. Все убытки несут родители.

ЦБ совместно с Минпросвещением проведут анализ правовой стороны нововведений и оценят возможность введения «родительского контроля» счетов подростков.