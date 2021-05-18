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Собственник требует показать бухгалтерские книги. Что ему предъявить?

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Рубрика Бухгалтерский учет
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Бухгалтерские книги — это любые бухгалтерские регистры с отражением финопераций. Конкретику лучше запросить у собственника.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

Народ! А когда у вас просят бухгалтерские Книги, вы что распечатываете?

Многие засомневались, что имеется в виду под определением «бухгалтерские книги». Так как данный термин указан только в Федеральном законе от 08.02.1999 14-ФЗ.

А что такое бухгалтерские Книги?

Кто-то предположил один вариант:

Может быть, это забытая Главная книга?

Кто-то несколько вариантов:

Книга учёта доходов и расходов или Книги покупок и продаж.

Никаких пояснений в отношении перечня документов, входящих в состав бухгалтерских книг, нет. Поэтому лучше уточнить у запросившего их человека, что ему показать:

Лучше письменно запросить объяснение. Обычно такие просьбы или при разводе собственников или при конфликте с директором, и тут нужно себя поберечь.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ собственники компании имеют права запрашивать различные бухгалтерские регистры, книги и отчетность, напрямую связанные с осуществляемой деятельностью.

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