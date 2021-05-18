📃 Закон о банкротстве перекраивают

И без того ужасно выглядящий Закон о банкротстве ждет очередная перекройка. Ряд процедур отменяется (наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление), заменить их хотят на реструктуризацию долгов.

Правительственный законопроект № 1172553-7, внесен в ГД вчера, 17 мая.

Сам закон хотят переименовать, и назвать «О реструктуризации и банкротстве».

Кроме того, разделили понятия «несостоятельность» и «банкротство».

несостоятельность — неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

— неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; банкротство — несостоятельность должника, признанная арбитражным судом, а в отношении гражданина-должника признанная в том числе при введении процедуры внесудебного банкротства гражданина.

Документом предлагается создать новую реабилитационную процедуру, направленную на восстановление платежеспособности должника и сохранение бизнеса, а также сокращение срока проведения конкурсного производства, в том числе путем оперативного прекращения заведомо убыточной деятельности.

С целью создания дополнительных стимулов для использования должниками реабилитационных механизмов законопроектом предусматривается возможность подачи должником или кредитором в арбитражный суд не только заявления о признании должника банкротом, как это предусмотрено действующим законодательством, но и заявления о введении процедуры реструктуризации долгов.

В итоге, законодатели предлагают оставить в законе одну ликвидационную процедуру и одну реабилитационную. Также они хотят сократить срок процедуры банкротства и повысить ее эффективность.

В соответствии со статистикой Единого федерального реестра сведений о банкротстве за 2019 — 2020:

годы доля удовлетворенных требований кредиторов составляет менее 5%;

доля процедур, в которых выплаты кредиторам не производились, около 60%;

доля ежегодно вводимых реабилитационных процедур банкротства организаций составляет менее 2%.

При этом в международной практике доля реабилитационных процедур значительно выше и, например, в США за 2020 год составила около 35%.

Кроме того, меняется процедура отбора арбитражных управляющих.

Одновременно изменяются порядок отбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и (или) арбитражных управляющих для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и предъявляемые к ним требования с учетом разделения должников и саморегулируемых организаций на группы

Также для АУ хотят создать отдельный Регистр арбитражных управляющих. Кроме того, меняется и система их мотивации.

В частности, уточняются размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражным управляющим в зависимости от процедуры банкротства и порядок ее выплаты (единовременно — по итогам проведения процедуры банкротства или ежемесячно — после утверждения плана реструктуризации долгов), а также суммы процентов по вознаграждению

Например, законом устанавливают следующую фиксированную сумму вознаграждения:

Для конкурсного управляющего с проведением процедуры, окончившейся завершением конкурса либо прекращением дела о банкротстве (кроме случаев банкротства отсутствующего должника), либо реструктуризацией задолженности::

сто тысяч рублей за должника первой группы,

за должника первой группы, триста тысяч рублей за должника второй группы

за должника второй группы пятьсот тысяч рублей за должника третьей группы.

При банкротстве отсутствующего должника — 50 тысяч рублей.

Для антикризисного управляющего единовременно за период с даты введения реструктуризации долгов до даты утверждения плана реструктуризации долгов либо прекращения производства по делу о банкротстве

сто пятьдесят тысяч рублей за должника первой группы;

за должника первой группы; триста тысяч рублей за должника второй или третьей группы.

Для антикризисного управляющего, действующего после утверждения плана реструктуризации долгов:

пятьдесят тысяч рублей ежемесячно, а в случае возложения на него полномочий руководителя должника — сто тысяч рублей ежемесячно, если больший размер выплачиваемой за счет должника фиксированной суммы вознаграждения не предусмотрен планом реструктуризации долгов

Для финансового управляющего сумма 25 тысяч за процедуру.

Собрание кредиторов может утвердить сумму дополнительного вознаграждения управляющего.

Кроме того, проектом закона предлагается упорядочить очередность удовлетворения требований кредиторов с учетом их приоритетности, определить возможность субординации требований отдельных кредиторов (контролирующих должника и аффилированных с ним лиц) и обеспечения залогом отдельных обязательств должника, а также закрепить положения, касающиеся совершенствования инструментария сохранения «бизнеса» должника, в том числе посредством замещения его активов.

В случае принятия поправок, им дается год на вступление в силу. Авторы проекта обосновывают это «необходимостью подготовки широкого круга заинтересованных лиц к новому правовому регулированию соответствующих правоотношений, а также необходимостью разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, срок подготовки большинства из которых составляет 6 месяцев».