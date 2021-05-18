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💥 За угрозы при взыскании долгов будут штрафовать на 500 тыс. рублей

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За применение угроз к должникам вводится административный штраф до 500 тыс. рублей. Соответствующий правительственный законопроект № 992248-7 принят сегодня Госдумой во втором чтении.

Документ также позволит привлекать к ответственности сами кредитные организации.

Напомним, сейчас при возврате просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника, раскрытие его персональных данных. Штраф за нарушение — для должностных лиц 100 тыс. рублей, для юридических — 200 тыс.

Проектом предусматриваются следующие административные штрафы за противоправные действия по возврату денежных средств:

  • для должностных лиц — от 20 тыс. до 200 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок от 6 месяцев до года;
  • для юрлиц — от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
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