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Пособия по уходу за больным ребенком будут считать по новым правилам

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Рубрика Больничные
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Больничный по уходу за больным ребенком в возрасте до 8 лет будет оплачиваться в размере 100 процентов среднего заработка, причем независимо от страхового стажа родителя.

Поправки в закон 255-ФЗ были приняты Госдумой сегодня во втором чтении.

По уходу за детьми от 8 лет и старше пособия будут платить по старым правилам:

  • при лечении ребенка в амбулаторных условиях — за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица, за последующие дни в размере 50 процентов среднего заработка;
  • при лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) — в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица.

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

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