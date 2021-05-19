🌞 В жару сотрудникам нужен кондиционер, вода и короткий день

Учитывая жаркую погоду, работодателю необходимо идентифицировать опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, в рамках процедуры управления профессиональными рисками.

Об этом сообщает Роструд.

В частности, существует опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха и опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности — опасность воздействия повышенных температур воздуха.

Необходимо оценить уровни профессиональных рисков и принять меры по их исключению или снижению.

Так, в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом.

Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на 2 часа, при температуре 30,5 градусов — на 4 часа.

При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5 градусов-27,5 градусов).

В случае уменьшения продолжительности ежедневной работы, оплата за это время может производиться как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника – то есть в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.