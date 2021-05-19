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Из-за уголовного дела на гендира откажут в предоставлении отсрочки платежа по налогам и сборам

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Возбужденное уголовное дело на гендира из-за сокрытия денег или имущества организации приведет к отказу в предоставлении отсрочки или рассрочки налогового платежа.

Такое разъяснение было дано в письме Минфина от 20.04.2021 № 03-02-11/29503.

Вопрос в Минфине, видимо, переформулировали, поскольку он звучит так:

«Об обстоятельствах, исключающих изменение срока уплаты налогов, сборов, страховых взносов; об обстоятельствах, исключающих вину лица в совершении налогового правонарушения».

Ответ у ведомства получился пространный и несколько сумбурный. Поскольку видно, что отвечали на несколько вопросов, и постарались все ответы уместить в одном письме.

Так, возбужденное уголовное дело по ст. 199.2 УК из-за сокрытия денег или имущества компании является причиной для отказа в предоставлении рассрочки или отсрочки налогового платежа.

Кроме того, Минфин указывает, что действия гендира признаются действиями компании:

«Действия генерального директора организации и иного должностного лица, исполняющего обязанности генерального директора организации, уполномоченных представлять эту организацию на основании закона или ее учредительных документов, совершенные в связи с участием этой организации в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, признаются действиями такой организации».

И наконец, в ведомстве указали, что «представлять информацию о ранее возбужденных уголовных дел по налоговым преступлениям при подаче заявления на рассрочку платежа не требуется».

Дополнительно организация задала еще один вопрос. Являются ли причинами отказа:

  • открытая процедура банкротства компании;
  • наличие ареста, наложенного судебными приставами, при условии, отсрочка будет представлена с залогом имущества.

Минфин отметил, что при процедуре банкотства и при арестованных расчетных счетах или имуществе компании откажут в предоставлении вычита. Так как иногда ФНС могут затребовать банковскую гарантию или залог имущества при предоставлении рассрочки или отсрочки налогового платежа.
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