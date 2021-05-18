Людей уберегут от бездумного инвестирования в ценные бумаги

Сегодня во втором чтении принят законопроект № 1098730-7 о правилах продаж финансовых инструментов и защите неквалифицированных инвесторов.

Проект предусматривает, что все финансовые организации перед заключением договора будут обязаны информировать потребителей в понятной форме о ключевых особенностях и рисках приобретаемых финансовых продуктов или инструментов.

Информация должна быть предоставлена клиентам на бумаге либо в электронной форме.

Такая мера поможет потребителям финансовых услуг сделать более осознанный выбор, оценить риски и последствия приобретения тех или иных финансовых продуктов и инструментов, отметили в ЦБ.

В проекте прописаны и другие меры по защите неквалифицированных инвесторов. С 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года переносится срок начала тестирования неквалифицированных инвесторов на предмет понимания рисков предлагаемых финансовых инструментов, а до этой даты временно ограничивает совершение ряда сделок со сложными инструментами.

Также до 1 апреля 2022 года запрещается продажа неквалифицированным инвесторам ценных бумаг со сложными параметрами определения доходности и внебиржевых производных финансовых инструментов, при применении которых выявлены наибольшие риски злоупотребления их правом.

Исключение может быть сделанои при наличии у ценных бумаг характеристик, делающих их более понятными и менее рискованными для неквалифицированных инвесторов.