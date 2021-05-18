Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Людей уберегут от бездумного инвестирования в ценные бумаги

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

Сегодня во втором чтении принят законопроект № 1098730-7 о правилах продаж финансовых инструментов и защите неквалифицированных инвесторов.

Проект предусматривает, что все финансовые организации перед заключением договора будут обязаны информировать потребителей в понятной форме о ключевых особенностях и рисках приобретаемых финансовых продуктов или инструментов.

Информация должна быть предоставлена клиентам на бумаге либо в электронной форме.

Такая мера поможет потребителям финансовых услуг сделать более осознанный выбор, оценить риски и последствия приобретения тех или иных финансовых продуктов и инструментов, отметили в ЦБ.

Государство убережет физлиц от «некачественных инвестиций»

В проекте прописаны и другие меры по защите неквалифицированных инвесторов. С 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года переносится срок начала тестирования неквалифицированных инвесторов на предмет понимания рисков предлагаемых финансовых инструментов, а до этой даты временно ограничивает совершение ряда сделок со сложными инструментами.

Также до 1 апреля 2022 года запрещается продажа неквалифицированным инвесторам ценных бумаг со сложными параметрами определения доходности и внебиржевых производных финансовых инструментов, при применении которых выявлены наибольшие риски злоупотребления их правом.

Исключение может быть сделано при успешной сдаче теста и при наличии у ценных бумаг характеристик, делающих их более понятными и менее рискованными для неквалифицированных инвесторов.
Онлайн-курс
Пособия 2021: что нужно знать бухгалтеру и кадровику
Прямые выплаты, расчет пособий со стороны работодателя, электронные больничные и многое другое
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама