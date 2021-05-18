Росбанк не дает досрочно погасить кредит через приложение

У людей не получается досрочно погасить кредит через приложение Росбанка уже около 2 недель.

Такие жалобы начали публиковаться в отзывах «Народного рейтинга банков» на сайте Банки.ру.

Первый отзыв был составлен 07.05.2021:

«После установки нового приложения Росбанк EVO, в нем невозможно сделать частичное досрочное погашение. Появляется сообщение „Расчет невозможен“, оператор ссылается на технический сбой. Невозможность сделать досрочное погашение нарушает ФЗ 284 от 19.10.2011», — пишет пользователь chinaski85.

Банк ответил, что сбоев в работе приложения не выявлено. А заявка уже получена:

«Благодарим за обращение. Мы провели проверку по данному вопросу и не установили сбоев в работе приложения. Дополнительно отметим, что от вас поступила заявку на ЧДП».

Автор отзыва не согласился с ответом банка:

«Что значит, Вы не установили сбоем в работе приложения, если оператор в чате после моего обращения сказал что это сбой в приложении? Сегодня мне пришла СМС, что мое обращение закрыто, но проблема по-прежнему не решена, по-прежнему не работает досрочное погашение с уменьшением суммы платежа, работает только с уменьшением срока платежа».

Второй отзыв был оставлен 17.05.2021:

«После поглощения Росбанком Русфинансбанка так и не настроили нормальное отображение автокредита. Досрочное погашение онлайн вроде еще работало в феврале, а потом вообще перестало, и на сайте нет возможности, и в обоих приложениях (старое и Росбанка) все отключено... Пытался всю прошлую неделю оформить онлайн через сайт и моб. приложение полное досрочное — ничего не получилось», — пояснил автор поста ErshovSanja

А последний отзыв — 18.05.2021:

«Не работает досрочное погашение кредита ни в интернет банке, ни в приложении. Видимо, это сделано для того, чтобы получить побольше процентов. Когда ещё клиент доедет до офиса, а деньги капают. Практически неделю пытаюсь оформить досрочное погашение, а сегодня, видимо оценив моё упорство, приложение не просто написало, что функция временно не доступна, но и отправило меня в тюрьму... Сделала скиншот, все посмеялись, рефинансирую кредит в более дружественный банк», — отметил пользователь Tnmkaz

На два последних вопроса представители банка пока не ответил.