Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В России предложили создать единую базу учёта рекламы в Интернете

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

В Госдуму внесен законопроект предполагающий создание единой информационной системы учёта рекламы в Интернете.

Автор документа — депутат от фракции ЛДПР глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

Полномочиями по созданию и ведению такой информационной системы предлагается наделить Роскомнадзор.

Изменения предлагается внести в закон «О рекламе». Его предлагается дополнить новой статьёй, согласно которой, в базе будут содержаться сведения о размещённой в Интернете рекламе, в том числе данные о рекламодателях, операторах рекламных систем и тех, кто её распространяет. Состав информации, подлежащей включению в информационную систему, должно будет определить правительство.

Распространители рекламы, операторы рекламных систем, рекламные посредники, обязанные размещать информацию в информационной системе учета рекламы, смогут размещать ее самостоятельно или через операторов рекламных данных. Требования к программам, используемым для такими операторами, будет устанавливать Роскомнадзор.

Информация, размещенная в информационной системе учета рекламы, в соответствии с законопроектом должна храниться в этой системе не менее пяти лет.

В пояснительной записке никак не обосновывается необходимость создания такого реестра.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Налоговая безопасность бизнеса: какие схемы опасны, а какие нет
Курс от налоговых юристов-практиков, которые знают, что именно копают инспекторы
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама