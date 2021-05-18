В России предложили создать единую базу учёта рекламы в Интернете

В Госдуму внесен законопроект предполагающий создание единой информационной системы учёта рекламы в Интернете.

Автор документа — депутат от фракции ЛДПР глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

Полномочиями по созданию и ведению такой информационной системы предлагается наделить Роскомнадзор.

Изменения предлагается внести в закон «О рекламе». Его предлагается дополнить новой статьёй, согласно которой, в базе будут содержаться сведения о размещённой в Интернете рекламе, в том числе данные о рекламодателях, операторах рекламных систем и тех, кто её распространяет. Состав информации, подлежащей включению в информационную систему, должно будет определить правительство.

Распространители рекламы, операторы рекламных систем, рекламные посредники, обязанные размещать информацию в информационной системе учета рекламы, смогут размещать ее самостоятельно или через операторов рекламных данных. Требования к программам, используемым для такими операторами, будет устанавливать Роскомнадзор.

Информация, размещенная в информационной системе учета рекламы, в соответствии с законопроектом должна храниться в этой системе не менее пяти лет.

В пояснительной записке никак не обосновывается необходимость создания такого реестра.