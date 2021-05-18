Антикоррупционное законодательство ужесточат

Если деньги на счетах чиновников превысят их совокупный доход за три года, на них может быть обращено взыскание в пользу государства. Но пока это только проект.

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о поправках в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности».

Законопроектом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Также законопроект предусматривает порядок проведения Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами проверки достоверности сведений, представленных чиновником о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется не только средств чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Обращение взыскания на денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, будет осуществляться в соответствии с законом «Об исполнительном производстве».

Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании их в доход Российской Федерации, предлагается установить в размере 10 тыс. рублей.

Кстати, сведения будут проверять о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По материалам «ТАСС».