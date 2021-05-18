Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Антикоррупционное законодательство ужесточат

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономические преступления
Версия для печати

Если деньги на счетах чиновников превысят их совокупный доход за три года, на них может быть обращено взыскание в пользу государства. Но пока это только проект.

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о поправках в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности».

Законопроектом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Также законопроект предусматривает порядок проведения Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами проверки достоверности сведений, представленных чиновником о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется не только средств чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Обращение взыскания на денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, будет осуществляться в соответствии с законом «Об исполнительном производстве».

Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании их в доход Российской Федерации, предлагается установить в размере 10 тыс. рублей.

Кстати, сведения будут проверять о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По материалам «ТАСС».
Онлайн-курс
Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок
Экспресс-курс для кадровиков и бухгалтеров про основное в кадровом учете
Записаться
7410
12350 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама