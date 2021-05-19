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Российские банки в марте ввезли почти 1 млрд евро наличными

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Рубрика Валютный рынок
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Российские банки в марте 2021 года ввезли в страну максимальный объем евро за последний год — $997,7 млн.

Согласно материалам ЦБ РФ, объем ввезенных евро стал максимальным с марта 2020 года, когда банки ввезли в страну банкнот на сумму свыше $1,12 млрд.

В целом российские кредитные организации в марте 2021 года ввезли максимальный объем валюты с начала года — $1,7 млрд, что на треть больше результата февраля. Ввоз евро вырос на 42% за месяц, долларов США — на 27%, до $697,1 млн.

При этом банки в марте 2021 года вывезли из России иностранной валюты на $282,1 млн, в том числе долларов США — на $196,7 млн, евро — на $82,9 млн.

По материалам ТАСС.

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