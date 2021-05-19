😨 Налоговики взялись за упрощенщиков. Как работать на УСН, чтобы не привлекать их внимания?

Так ли проста упрощенная система налогообложения, как ее любят преподносить? И действительно ли налоговики не трогают компании, применяющие УСН?

К сожалению, это не так. Бюджет нужно пополнять, и налоговики уже научились доначислять компаниям и ИП на УСН миллионы.

Кроме того, в прошлом году появился переходный период для тех, кто из-за высокого оборота или численности рабочих с УСН слетает, а ЕНВД применять уже нельзя, так как его больше нет. И с этим периодом тоже нужно разобраться.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский онлайн-курс «Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП». Со скидкой 40%.

Вы научитесь:

разбираться в видах УСН;

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вести налоговый учет по УСН по всем правилам;

заполнять отчетность;

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