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😨 Налоговики взялись за упрощенщиков. Как работать на УСН, чтобы не привлекать их внимания?

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Рубрика УСН
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Так ли проста упрощенная система налогообложения, как ее любят преподносить? И действительно ли налоговики не трогают компании, применяющие УСН?

К сожалению, это не так. Бюджет нужно пополнять, и налоговики уже научились доначислять компаниям и ИП на УСН миллионы.

Кроме того, в прошлом году появился переходный период для тех, кто из-за высокого оборота или численности рабочих с УСН слетает, а ЕНВД применять уже нельзя, так как его больше нет. И с этим периодом тоже нужно разобраться.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский онлайн-курс «Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП». Со скидкой 40%.

Вы научитесь:

  • разбираться в видах УСН;
  • выбирать для себя наиболее подходящий вариант;
  • действовать в новый переходный период при потере права на упрощенку;
  • вести налоговый учет по УСН по всем правилам;
  • заполнять отчетность;
  • обходить все подводные камни спецрежима.

Курс детально разбирает все нюансы упрощёнки: зачем и кому ее можно применять, какие выгоды она дает и с чем нужно быть осторожным.

По результатам прохождения — сертификат. Курс не привязан ко временным рамкам, изучайте в любое удобное для вас время. И столько, сколько вам потребуется. Торопить никто не будет.

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Онлайн-курс
Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП
Несмотря на производную от слова «просто», упрощенка не так проста, как кажется
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