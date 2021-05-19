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«Лента» покупает «Билла Россия» за €215 млн. Бренд не сохранят

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Рубрика Экономика России
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Сеть супермаркетов «Лента» покупает торговую сеть «Billa» за 215 млн евро. После интеграции 161 супермаркета в сеть «Ленты», торговая марка «Билла Россия» прекратит существование.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на сообщение компании.

«Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн денежными средствами. Сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ретейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%«, — говорится в сообщении.

«Лента» планирует интегрировать в сеть «Ленты» 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия». Как только магазины сети будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование«, — отметил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

Закрытие сделки ожидают летом 2021 года, после получения одобрения со стороны ФАС.

На «Клерке» вчера писали о покупке сетью «Магнит» супермаркетов «Дикси». В том случае бренд решили оставить.

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