За преступления с ЭЦП хотят ввести уголовную ответственность. До 300 тыс. руб. штраф или до 3 лет

В МВД предложили ввести уголовную ответственность за преступления с электронной подписью. А также, ужесточить ответственность за преступления, связанные с коммерческой, налоговой или банковской тайной.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на разработанный в министерстве законопроект.

«МВД России проработаны вопросы о возможности введения уголовной ответственности за неправомерные деяния с электронной подписью и усиления ответственности за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. <...> В условиях масштабной цифровизации криминальной среды, стабильно высокого количества преступлений в сфере ИТТ, а также активного роста соответствующих уголовно наказуемых деяний возникает необходимость совершенствования правовых механизмов противодействия таким преступлениям», — говорится в документе.

В поправках предлагается и наказание за неправомерное владение ключом или сертификатом ключа электронной подписи.

За неправомерное владение ключом электронной подписи или сертификатом ключа проверки электронной подписи мошеннику грозит наказание — от штрафа в размере 100–300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до трех лет.

При этом сотрудникам удостоверяющих центров, которые умышленно не проверили подлинность документов для выдачи усиленной электронной подписи, полагается штраф в размере до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок от трех до четырех лет.

В пояснительной записке к проекту закона отмечено, что рост преступлений в сфере ИТ связан, в том числе, с повышением популярности использования гражданами и организациями электронной подписи.

«Сложившаяся в 2020 году ситуация социально-экономического характера, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, привела к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, а также к развитию взаимодействия между контрагентами с использованием ИТТ. Трансформация делового климата потребовала расширения электронного обмена информацией, применения электронного документооборота, использования новых инструментов его ведения. Возникла необходимость создания более надежных механизмов защиты предпринимательской деятельности, осуществляемой в дистанционном режиме», — говорится в документе.

Кроме того, этим же законопроектом министерство предлагает ужесточить ответственность за преступления, связанные с коммерческой, налоговой или банковской тайной.

«В этой связи предлагается усилить ответственность (в части принудительных работ и лишения свободы) за незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе», — говорится в пояснительной записке.

К примеру, в санкции части второй статьи 183 УК («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну») предлагают увеличить максимальный срок принудительных работ и лишения свободы до четырех лет.