НПД начисляется после второго месяца работы в качестве самозанятого

Участница нашего форума засомневалась — нормально ли, что самозанятому в приложении «Мой налог» не был начислен налог, хотя доход там отражен.

Человек стал плательщиков НПД в апреле, заключил договор с компанией и получил от нее аванс за свои услуги. Эту сумму бизнесмен отразил в приложении «Мой налог» и в мае стал ждать счет на уплату налога, чтобы до 25 числа уплатить его. Но никаких начислений не произошло.

Как пояснили участники обсуждения, это нормальная ситуация. Налог за первый месяц отразится в приложении по итогам второго месяца работы.

Поясним, согласно Федеральному закону № 422-ФЗ от 27.11.2018 в общем случае налоговый период по НПД — это месяц. Однако первым налоговым периодом признается период времени со дня постановки физлица на учет в качестве налогоплательщика до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором оно поставлено на учет.

Поэтому не удивляйтесь, если вам не пришло уведомление об уплате налога по итогам первого месяца деятельности.

Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Добавим, что налог также не будет исчислен, если он менее 100 руб.

Если сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей, указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего налогового периода.

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «».