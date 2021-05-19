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💉 Работник не хочет проходить вакцинацию от COVID-19. Можно ли его отстранить от работы?

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель может отстранить сотрудника от работы только на основании акта Роспотребнадзора.

Вопрос про законность отстранения от работы был задан на сайте Онлайнинспекция.ру в отношении педагогических работников. Роструд отметил, что такого работника можно отстратить от работы только при наличии постановления Роспотребнадзора о необходимости проведения вакцинации.

Основание для отстранения работника — акт Роспотребназдора:

«После вынесения соответствующего постановления, граждане вправе отказаться от прививок, но в этом случае актом должностного лица Роспотребнадзора они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия», — ответил Роструд.

Такой акт обязателен для исполнения. На основании данного документа работодатель отстраняет педагога от работы.

В Календарь прививок были внесены изменения. Теперь вакцинация от ковид относится к необходимым по эпидемиологическим показаниям для некоторых категорий людей.

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