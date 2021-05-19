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Греф объявил о создании нового суперкомпьютера. Один у Сбера уже есть

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Рубрика Банки
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«Сбер» принял решение построить новый суперкомпьютер, сообщил Герман Греф на стратегической сессии по теме искусственного интеллекта в АПК, организованной Сбербанком для Минсельхоза.

Ранее Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud представили суперкомпьютер «Christofari».

Это единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки.

Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики — нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ретейле и финансовом секторе.

По материалам ТАСС.

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