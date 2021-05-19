Налоговики жалуются в ВК, что они работают за копейки. И считают, что лучше — физический труд

Подглядывать за жизнью налоговиков всегда интересно. А если что-то касается зарплаты, так вдвойне. Именно такое обсуждение попалось нам.
Конкретных сумм, конечно, никто не написал, но сравнили с МРОТ.
Большинство отметили, что налоговики работают «за копейки».
«Не вздумай. Лучше физически работать за нормальные деньги».
«2 года проработал, тоже ушёл с физ. труда в налоговую. В общем туда стоит идти только за опытом общения с людьми и ведения документации, денег там не было и нет».
«Смотря на какую должность возьмут. Но до первого СМС посидеть за копейки придется».
На счет зарплаты даже завязался небольшой спор между двумя комментаторами:
Были даже те, кто примерно озвучил размеры зарплаты в среднем в течение первого года работы:
«Первые полгода на МРОТ практически. Потом побольше, но первый год у нас в инспекции получают примерно 30, потом 40, потом больше. Немного зависит от должности и много от того, сколько будут давать премии, а с этим вообще не угадаешь. Работы дофига и больше. И вечное ожидание зарплаты....».
«Насчитывайте на 20-25 среднегодовой».