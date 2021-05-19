Налоговики жалуются в ВК, что они работают за копейки. И считают, что лучше — физический труд

Подглядывать за жизнью налоговиков всегда интересно. А если что-то касается зарплаты, так вдвойне. Именно такое обсуждение попалось нам.

Конкретных сумм, конечно, никто не написал, но сравнили с МРОТ.

Большинство отметили, что налоговики работают «за копейки».

«Не вздумай. Лучше физически работать за нормальные деньги». «2 года проработал, тоже ушёл с физ. труда в налоговую. В общем туда стоит идти только за опытом общения с людьми и ведения документации, денег там не было и нет». «Смотря на какую должность возьмут. Но до первого СМС посидеть за копейки придется».

На счет зарплаты даже завязался небольшой спор между двумя комментаторами:

Были даже те, кто примерно озвучил размеры зарплаты в среднем в течение первого года работы:

«Первые полгода на МРОТ практически. Потом побольше, но первый год у нас в инспекции получают примерно 30, потом 40, потом больше. Немного зависит от должности и много от того, сколько будут давать премии, а с этим вообще не угадаешь. Работы дофига и больше. И вечное ожидание зарплаты....». «Насчитывайте на 20-25 среднегодовой».