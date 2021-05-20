Когда упрощенец может учесть в расходах затраты на создание сайта

Упрощенец имеет право принять к учету затраты на создание сайта. Но надо соблюсти обязательные условия, указанные в Налоговом кодексе.
Такое разъяснение дал Минфин в письме от 30.03.2021 № 03-11-11/24078.
Расходы на создание сайта уменьшают налогооблагаемую базу УСН. Они относятся к расходам на ЭВМ и базы данных, если не передается исключительно право заказчику.
Для учета таких затрат необходимо соблюдение следующих условий:
- приобретены по договору с правообладателем;
- исключительное право не передается заказчику;
- документально подтверждены и обоснованы.
Заметим, что при передаче исключительных прав на сайт тоже можно учесть расходы при УСН, только в составе нематериальных активов.