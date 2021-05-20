Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Когда упрощенец может учесть в расходах затраты на создание сайта

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УСН
Версия для печати

Упрощенец имеет право принять к учету затраты на создание сайта. Но надо соблюсти обязательные условия, указанные  в Налоговом кодексе.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 30.03.2021 № 03-11-11/24078.

Расходы на создание сайта уменьшают налогооблагаемую базу УСН. Они относятся к расходам на ЭВМ и базы данных, если не передается исключительно право заказчику.

Для учета таких затрат необходимо соблюдение следующих условий:

  • приобретены по договору с правообладателем;
  • исключительное право не передается заказчику;
  • документально подтверждены и обоснованы.

Заметим, что при передаче исключительных прав на сайт тоже можно учесть расходы при УСН, только в составе нематериальных активов.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники
Идеального планирования не бывает, но мы попробуем
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама